ألف بيزو فلبيني إلى جنيه إسترليني

تحويل PHP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
١٤٫٤٣ gbp

1.00000 PHP = 0.01443 GBP

Mid-market exchange rate at 00:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072589.17841.465681.647470.964718.7419
1GBP1.1532711.2369102.8481.690351.91.1125621.6148
1USD0.93240.808473183.151.36661.53610.899517.475
1INR0.01121350.009723060.012026510.01643540.01847380.01081780.210162

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه استرليني
1 PHP0.01443 GBP
5 PHP0.07215 GBP
10 PHP0.14429 GBP
20 PHP0.28858 GBP
50 PHP0.72145 GBP
100 PHP1.44291 GBP
250 PHP3.60728 GBP
500 PHP7.21455 GBP
1000 PHP14.42910 GBP
2000 PHP28.85820 GBP
5000 PHP72.14550 GBP
10000 PHP144.29100 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Philippine Peso
1 GBP69.30450 PHP
5 GBP346.52250 PHP
10 GBP693.04500 PHP
20 GBP1386.09000 PHP
50 GBP3465.22500 PHP
100 GBP6930.45000 PHP
250 GBP17326.12500 PHP
500 GBP34652.25000 PHP
1000 GBP69304.50000 PHP
2000 GBP138609.00000 PHP
5000 GBP346522.50000 PHP
10000 GBP693045.00000 PHP