كواشا ملاوية إلى بات تايلاندي

تحويل MWK إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٣٣٫٣٦ thb

1.00000 MWK = 0.03336 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:47 UTC
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MWK إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.436931.66160.9645518.3651
1GBP1.15311.22935102.1921.656731.915771.1121321.1743
1USD0.937850.813438183.1271.347651.558360.904617.224
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621190.01874670.01088210.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / باهت تايلندي
1 MWK0.03336 THB
5 MWK0.16681 THB
10 MWK0.33363 THB
20 MWK0.66726 THB
50 MWK1.66814 THB
100 MWK3.33629 THB
250 MWK8.34073 THB
500 MWK16.68145 THB
1000 MWK33.36290 THB
2000 MWK66.72580 THB
5000 MWK166.81450 THB
10000 MWK333.62900 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Malawian Kwacha
1 THB29.97340 MWK
5 THB149.86700 MWK
10 THB299.73400 MWK
20 THB599.46800 MWK
50 THB1498.67000 MWK
100 THB2997.34000 MWK
250 THB7493.35000 MWK
500 THB14986.70000 MWK
1000 THB29973.40000 MWK
2000 THB59946.80000 MWK
5000 THB149867.00000 MWK
10000 THB299734.00000 MWK