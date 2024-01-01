Malavi kvaçasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MWK → THB çevirin

1.000 mwk
21,50 thb

1.00000 MWK = 0.02150 THB

14:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.92941.535981.352351.34650.79608383.038518.9874
1 EUR1.0759511.652641.455061.448770.85657589.345320.4295
1 AUD0.651050.60509310.8804470.8766390.5182954.062212.3617
1 CAD0.7394540.6872561.1357910.9956740.58866761.403114.0403

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malavi kvaçasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malavi kvaçası için en iyi döviz çiftleri

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Tayland Bahtı
1 MWK0.02150 THB
5 MWK0.10748 THB
10 MWK0.21496 THB
20 MWK0.42993 THB
50 MWK1.07482 THB
100 MWK2.14964 THB
250 MWK5.37410 THB
500 MWK10.74820 THB
1000 MWK21.49640 THB
2000 MWK42.99280 THB
5000 MWK107.48200 THB
10000 MWK214.96400 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Malavi Kvaçası
1 THB46.51940 MWK
5 THB232.59700 MWK
10 THB465.19400 MWK
20 THB930.38800 MWK
50 THB2325.97000 MWK
100 THB4651.94000 MWK
250 THB11629.85000 MWK
500 THB23259.70000 MWK
1000 THB46519.40000 MWK
2000 THB93038.80000 MWK
5000 THB232597.00000 MWK
10000 THB465194.00000 MWK