روبية موريشية إلى جنيه مانكس

تحويل MUR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
17.94 imp

1.00000 MUR = 0.01794 IMP

Mid-market exchange rate at 21:32
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7919850.913051.5137818.65581.361551.3367583.335
1 GBP1.2626511.152871.9113723.55571.719161.68785105.223
1 EUR1.095250.867411.6579620.43281.491241.4640891.2727
1 AUD0.66060.5231850.60315112.3240.899440.88305755.0511

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جزيرة مان
1 MUR0.01794 IMP
5 MUR0.08971 IMP
10 MUR0.17942 IMP
20 MUR0.35885 IMP
50 MUR0.89712 IMP
100 MUR1.79424 IMP
250 MUR4.48560 IMP
500 MUR8.97120 IMP
1000 MUR17.94240 IMP
2000 MUR35.88480 IMP
5000 MUR89.71200 IMP
10000 MUR179.42400 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Mauritian Rupee
1 IMP55.73390 MUR
5 IMP278.66950 MUR
10 IMP557.33900 MUR
20 IMP1114.67800 MUR
50 IMP2786.69500 MUR
100 IMP5573.39000 MUR
250 IMP13933.47500 MUR
500 IMP27866.95000 MUR
1000 IMP55733.90000 MUR
2000 IMP111467.80000 MUR
5000 IMP278669.50000 MUR
10000 IMP557339.00000 MUR