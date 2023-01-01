باتاكا ماكاوية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MOP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٩٧٠٫٤٠ hkd

1.00000 MOP = 0.97040 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:38 UTC
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MOP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436941.661830.964118.368
1GBP1.1533411.22935102.1921.657291.916671.1119321.1847
1USD0.93820.813438183.1271.34811.559090.904517.2324
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621740.01875550.01088090.207302

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار هونغ كونغ
1 MOP0.97040 HKD
5 MOP4.85198 HKD
10 MOP9.70395 HKD
20 MOP19.40790 HKD
50 MOP48.51975 HKD
100 MOP97.03950 HKD
250 MOP242.59875 HKD
500 MOP485.19750 HKD
1000 MOP970.39500 HKD
2000 MOP1940.79000 HKD
5000 MOP4851.97500 HKD
10000 MOP9703.95000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Macanese Pataca
100 HKD103.05100 MOP
200 HKD206.10200 MOP
300 HKD309.15300 MOP
500 HKD515.25500 MOP
1000 HKD1030.51000 MOP
2000 HKD2061.02000 MOP
2500 HKD2576.27500 MOP
3000 HKD3091.53000 MOP
4000 HKD4122.04000 MOP
5000 HKD5152.55000 MOP
10000 HKD10305.10000 MOP
20000 HKD20610.20000 MOP