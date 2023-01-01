ليو مولدوفي إلى بيزو تشيلي

تحويل MDL إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
49363 clp

1.00000 MDL = 49.36300 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:52 UTC
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MDL إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.96418.3649
1GBP1.153411.2292102.1711.658011.916431.1118821.1805
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.904517.2311
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088190.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chilean Peso
1 MDL49.36300 CLP
5 MDL246.81500 CLP
10 MDL493.63000 CLP
20 MDL987.26000 CLP
50 MDL2468.15000 CLP
100 MDL4936.30000 CLP
250 MDL12340.75000 CLP
500 MDL24681.50000 CLP
1000 MDL49363.00000 CLP
2000 MDL98726.00000 CLP
5000 MDL246815.00000 CLP
10000 MDL493630.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / مولدوفى Leu
1 CLP0.02026 MDL
5 CLP0.10129 MDL
10 CLP0.20258 MDL
20 CLP0.40516 MDL
50 CLP1.01290 MDL
100 CLP2.02581 MDL
250 CLP5.06453 MDL
500 CLP10.12905 MDL
1000 CLP20.25810 MDL
2000 CLP40.51620 MDL
5000 CLP101.29050 MDL
10000 CLP202.58100 MDL