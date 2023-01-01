دينار كويتي إلى دولار تايواني جديد

تحويل KWD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
104120 twd

1.00000 KWD = 104.12000 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KWD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار تايواني جديد
1 KWD104.12000 TWD
5 KWD520.60000 TWD
10 KWD1041.20000 TWD
20 KWD2082.40000 TWD
50 KWD5206.00000 TWD
100 KWD10412.00000 TWD
250 KWD26030.00000 TWD
500 KWD52060.00000 TWD
1000 KWD104120.00000 TWD
2000 KWD208240.00000 TWD
5000 KWD520600.00000 TWD
10000 KWD1041200.00000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Kuwaiti Dinar
1 TWD0.00960 KWD
5 TWD0.04802 KWD
10 TWD0.09604 KWD
20 TWD0.19209 KWD
50 TWD0.48022 KWD
100 TWD0.96043 KWD
250 TWD2.40108 KWD
500 TWD4.80217 KWD
1000 TWD9.60434 KWD
2000 TWD19.20868 KWD
5000 TWD48.02170 KWD
10000 TWD96.04340 KWD