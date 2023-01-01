دينار كويتي إلى روفيا مالديفية

تحويل KWD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٠٬٠٦٩٫٦٠ mvr

1.00000 KWD = 50.06960 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:8 UTC
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KWD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0669588.70041.436971.659850.963618.3061
1GBP1.1531411.23045102.2931.657171.91421.1111621.1113
1USD0.93730.812711183.13451.34681.555690.903217.1574
1INR0.01127390.009775850.012028710.01620030.0187130.01086430.206381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / روفيا جزر المالديف
1 KWD50.06960 MVR
5 KWD250.34800 MVR
10 KWD500.69600 MVR
20 KWD1001.39200 MVR
50 KWD2503.48000 MVR
100 KWD5006.96000 MVR
250 KWD12517.40000 MVR
500 KWD25034.80000 MVR
1000 KWD50069.60000 MVR
2000 KWD100139.20000 MVR
5000 KWD250348.00000 MVR
10000 KWD500696.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Kuwaiti Dinar
1 MVR0.01997 KWD
5 MVR0.09986 KWD
10 MVR0.19972 KWD
20 MVR0.39944 KWD
50 MVR0.99861 KWD
100 MVR1.99722 KWD
250 MVR4.99305 KWD
500 MVR9.98610 KWD
1000 MVR19.97220 KWD
2000 MVR39.94440 KWD
5000 MVR99.86100 KWD
10000 MVR199.72200 KWD