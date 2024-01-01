Kuveyt dinarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile KWD → MVR çevirin

1.000 kwd
49.988,60 mvr

1.00000 KWD = 49.98860 MVR

09:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03410.9315519.01161.539411.643251515.743.67285
1 INR0.012043210.01121920.2289610.01853950.019790118.25440.044233
1 EUR1.0734589.133120.4081.652481.763951627.073.94262
1 ZAR0.05259954.367550.049000410.08097210.086434179.72710.19319

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Kuveyt dinarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 KWD49.98860 MVR
5 KWD249.94300 MVR
10 KWD499.88600 MVR
20 KWD999.77200 MVR
50 KWD2499.43000 MVR
100 KWD4998.86000 MVR
250 KWD12497.15000 MVR
500 KWD24994.30000 MVR
1000 KWD49988.60000 MVR
2000 KWD99977.20000 MVR
5000 KWD249943.00000 MVR
10000 KWD499886.00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kuveyt Dinarı
1 MVR0.02000 KWD
5 MVR0.10002 KWD
10 MVR0.20005 KWD
20 MVR0.40009 KWD
50 MVR1.00023 KWD
100 MVR2.00045 KWD
250 MVR5.00113 KWD
500 MVR10.00225 KWD
1000 MVR20.00450 KWD
2000 MVR40.00900 KWD
5000 MVR100.02250 KWD
10000 MVR200.04500 KWD