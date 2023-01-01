دينار كويتي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل KWD إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
1133320 ars

1.00000 KWD = 1133.32000 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 ARS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Argentine Peso
1 KWD1133.32000 ARS
5 KWD5666.60000 ARS
10 KWD11333.20000 ARS
20 KWD22666.40000 ARS
50 KWD56666.00000 ARS
100 KWD113332.00000 ARS
250 KWD283330.00000 ARS
500 KWD566660.00000 ARS
1000 KWD1133320.00000 ARS
2000 KWD2266640.00000 ARS
5000 KWD5666600.00000 ARS
10000 KWD11333200.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Kuwaiti Dinar
1 ARS0.00088 KWD
5 ARS0.00441 KWD
10 ARS0.00882 KWD
20 ARS0.01765 KWD
50 ARS0.04412 KWD
100 ARS0.08824 KWD
250 ARS0.22059 KWD
500 ARS0.44118 KWD
1000 ARS0.88237 KWD
2000 ARS1.76473 KWD
5000 ARS4.41183 KWD
10000 ARS8.82366 KWD