دينار أردني إلى دولار ناميبي

تحويل JOD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
26709.40 nad

1.00000 JOD = 26.70940 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JOD إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 NAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0656588.59231.436921.66080.9631518.3096
1GBP1.1534711.2292102.1891.657451.915691.1109621.1196
1USD0.93840.813537183.13451.34841.558480.9037517.1816
1INR0.01128770.00978580.012028710.01621950.01874650.01087090.206672

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / Namibian Dollar
1 JOD26.70940 NAD
5 JOD133.54700 NAD
10 JOD267.09400 NAD
20 JOD534.18800 NAD
50 JOD1335.47000 NAD
100 JOD2670.94000 NAD
250 JOD6677.35000 NAD
500 JOD13354.70000 NAD
1000 JOD26709.40000 NAD
2000 JOD53418.80000 NAD
5000 JOD133547.00000 NAD
10000 JOD267094.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الدينار الأردني
1 NAD0.03744 JOD
5 NAD0.18720 JOD
10 NAD0.37440 JOD
20 NAD0.74880 JOD
50 NAD1.87199 JOD
100 NAD3.74399 JOD
250 NAD9.35998 JOD
500 NAD18.71995 JOD
1000 NAD37.43990 JOD
2000 NAD74.87980 JOD
5000 NAD187.19950 JOD
10000 NAD374.39900 JOD