دولار جامايكي إلى دولار جزر سليمان

تحويل JMD إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
54.50 sbd

1.00000 JMD = 0.05450 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:3 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JMD إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 SBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار جزر سليمان
1 JMD0.05450 SBD
5 JMD0.27249 SBD
10 JMD0.54499 SBD
20 JMD1.08998 SBD
50 JMD2.72494 SBD
100 JMD5.44989 SBD
250 JMD13.62473 SBD
500 JMD27.24945 SBD
1000 JMD54.49890 SBD
2000 JMD108.99780 SBD
5000 JMD272.49450 SBD
10000 JMD544.98900 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / دولار جامايكي
1 SBD18.34900 JMD
5 SBD91.74500 JMD
10 SBD183.49000 JMD
20 SBD366.98000 JMD
50 SBD917.45000 JMD
100 SBD1834.90000 JMD
250 SBD4587.25000 JMD
500 SBD9174.50000 JMD
1000 SBD18349.00000 JMD
2000 SBD36698.00000 JMD
5000 SBD91745.00000 JMD
10000 SBD183490.00000 JMD