Jamaika dolarından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → SBD çevirin

1.000 jmd
52,40 sbd

1.00000 JMD = 0.05240 SBD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347250.9312519.0080.7965271.3541
1 JPY0.0066611210.01025340.008974190.006203280.1266140.005305760.00901982
1 AUD0.6496597.528710.8752410.60500112.34850.5174640.879691
1 SGD0.742253111.4311.1425410.69123914.10870.5912241.00508

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Jamaika dolarından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Solomon Adaları doları
1 JMD0.05240 SBD
5 JMD0.26198 SBD
10 JMD0.52397 SBD
20 JMD1.04794 SBD
50 JMD2.61985 SBD
100 JMD5.23969 SBD
250 JMD13.09923 SBD
500 JMD26.19845 SBD
1000 JMD52.39690 SBD
2000 JMD104.79380 SBD
5000 JMD261.98450 SBD
10000 JMD523.96900 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Jamaika Doları
1 SBD19.08510 JMD
5 SBD95.42550 JMD
10 SBD190.85100 JMD
20 SBD381.70200 JMD
50 SBD954.25500 JMD
100 SBD1908.51000 JMD
250 SBD4771.27500 JMD
500 SBD9542.55000 JMD
1000 SBD19085.10000 JMD
2000 SBD38170.20000 JMD
5000 SBD95425.50000 JMD
10000 SBD190851.00000 JMD