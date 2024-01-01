5.000 Solomon Adaları dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SBD → JMD çevirin

5.000 sbd
93.766 jmd

1,000SI$ SBD = 18,75J$ JMD

11:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,011319,0113
Düşük18,696418,4550
Ortalama18,888618,8071
Değişim-0.80%-0.11%
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1 SBD → JMD istatistikleri

SBD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,0113, en düşük 18,6964 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,8886 oldu. SBD → JMD kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

SBD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,0113, en düşük 18,4550 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,8071 oldu. SBD → JMD kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,741,5041,6630,94320,526
1 GBP1,17711,275106,7611,771,9561,1124,15
1 USD0,9230,784183,7511,3881,5350,87118,945
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Jamaika Doları
1 SBD18,75320 JMD
5 SBD93,76600 JMD
10 SBD187,53200 JMD
20 SBD375,06400 JMD
50 SBD937,66000 JMD
100 SBD1.875,32000 JMD
250 SBD4.688,30000 JMD
500 SBD9.376,60000 JMD
1000 SBD18.753,20000 JMD
2000 SBD37.506,40000 JMD
5000 SBD93.766,00000 JMD
10000 SBD187.532,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Solomon Adaları doları
1 JMD0,05332 SBD
5 JMD0,26662 SBD
10 JMD0,53324 SBD
20 JMD1,06648 SBD
50 JMD2,66621 SBD
100 JMD5,33241 SBD
250 JMD13,33103 SBD
500 JMD26,66205 SBD
1000 JMD53,32410 SBD
2000 JMD106,64820 SBD
5000 JMD266,62050 SBD
10000 JMD533,24100 SBD