1 دالاسي غامبي إلى بيزو فلبيني

تحويل GMD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 gmd
0.83 php

1.00000 GMD = 0.83041 PHP

Mid-market exchange rate at 23:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853931.0820589.68341.461471.648080.9535318.5207
1 GBP1.1710611.2671105.0211.711411.929941.1166421.6881
1 USD0.92420.789204182.88291.350651.523110.8812517.1163
1 INR0.01115030.009521910.012065210.01629590.01837670.01063250.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / Philippine Peso
1 GMD0.83041 PHP
5 GMD4.15206 PHP
10 GMD8.30413 PHP
20 GMD16.60826 PHP
50 GMD41.52065 PHP
100 GMD83.04130 PHP
250 GMD207.60325 PHP
500 GMD415.20650 PHP
1000 GMD830.41300 PHP
2000 GMD1660.82600 PHP
5000 GMD4152.06500 PHP
10000 GMD8304.13000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Gambian Dalasi
1 PHP1.20422 GMD
5 PHP6.02110 GMD
10 PHP12.04220 GMD
20 PHP24.08440 GMD
50 PHP60.21100 GMD
100 PHP120.42200 GMD
250 PHP301.05500 GMD
500 PHP602.11000 GMD
1000 PHP1204.22000 GMD
2000 PHP2408.44000 GMD
5000 PHP6021.10000 GMD
10000 PHP12042.20000 GMD