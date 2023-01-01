1 بيزو فلبيني إلى دالاسي غامبي

تحويل PHP إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٫٢٠ gmd

1.00000 PHP = 1.19663 GMD

Mid-market exchange rate at 00:30
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366550.93231.535630.808441310.67149.5957.30125
1CAD0.7317710.6822391.123730.591592959.109109.4695.34283
1EUR1.07261.4657611.647110.86711405.82160.4557.83132
1AUD0.65120.8898970.60712310.526456853.50897.41634.75457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Gambian Dalasi
1 PHP1.19663 GMD
5 PHP5.98315 GMD
10 PHP11.96630 GMD
20 PHP23.93260 GMD
50 PHP59.83150 GMD
100 PHP119.66300 GMD
250 PHP299.15750 GMD
500 PHP598.31500 GMD
1000 PHP1196.63000 GMD
2000 PHP2393.26000 GMD
5000 PHP5983.15000 GMD
10000 PHP11966.30000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Philippine Peso
1 GMD0.83568 PHP
5 GMD4.17840 PHP
10 GMD8.35679 PHP
20 GMD16.71358 PHP
50 GMD41.78395 PHP
100 GMD83.56790 PHP
250 GMD208.91975 PHP
500 GMD417.83950 PHP
1000 GMD835.67900 PHP
2000 GMD1671.35800 PHP
5000 GMD4178.39500 PHP
10000 GMD8356.79000 PHP