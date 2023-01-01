5 بيزو فلبيني إلى دالاسي غامبي

تحويل PHP إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٥٫٩٩ gmd

1.00000 PHP = 1.19701 GMD

Mid-market exchange rate at 00:32
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36650.932251.535390.808441310.67149.6057.30125
1CAD0.73179710.6822011.123590.591614959.144109.485.34303
1EUR1.07271.4658411.647010.86721405.96160.4857.83205
1AUD0.65130.8900010.6071610.526537853.63997.43774.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Gambian Dalasi
1 PHP1.19701 GMD
5 PHP5.98505 GMD
10 PHP11.97010 GMD
20 PHP23.94020 GMD
50 PHP59.85050 GMD
100 PHP119.70100 GMD
250 PHP299.25250 GMD
500 PHP598.50500 GMD
1000 PHP1197.01000 GMD
2000 PHP2394.02000 GMD
5000 PHP5985.05000 GMD
10000 PHP11970.10000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Philippine Peso
1 GMD0.83542 PHP
5 GMD4.17708 PHP
10 GMD8.35415 PHP
20 GMD16.70830 PHP
50 GMD41.77075 PHP
100 GMD83.54150 PHP
250 GMD208.85375 PHP
500 GMD417.70750 PHP
1000 GMD835.41500 PHP
2000 GMD1670.83000 PHP
5000 GMD4177.07500 PHP
10000 GMD8354.15000 PHP