جنيه جبل طارق إلى جنيه سانت هيليني

تحويل GIP إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
995.96 shp

1.00000 GIP = 0.99596 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:8 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GIP إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063588.38821.4371.661980.96318.2471
1GBP1.1529411.2261101.9021.656711.916081.1102821.0369
1USD0.94030.815594183.11071.35121.562740.9054517.1576
1INR0.01131370.009813350.012032110.01625780.01880320.01089450.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه سانت هيلانة
1 GIP0.99596 SHP
5 GIP4.97980 SHP
10 GIP9.95961 SHP
20 GIP19.91922 SHP
50 GIP49.79805 SHP
100 GIP99.59610 SHP
250 GIP248.99025 SHP
500 GIP497.98050 SHP
1000 GIP995.96100 SHP
2000 GIP1991.92200 SHP
5000 GIP4979.80500 SHP
10000 GIP9959.61000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / جنيه جبل طارق
1 SHP1.00406 GIP
5 SHP5.02030 GIP
10 SHP10.04060 GIP
20 SHP20.08120 GIP
50 SHP50.20300 GIP
100 SHP100.40600 GIP
250 SHP251.01500 GIP
500 SHP502.03000 GIP
1000 SHP1004.06000 GIP
2000 SHP2008.12000 GIP
5000 SHP5020.30000 GIP
10000 SHP10040.60000 GIP