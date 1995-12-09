دولار فيجي إلى أرياري مدغشقري

تحويل FJD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٩٩٥٬٦٩٠ mga

1.00000 FJD = 1995.69000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / أرياري مدغشقر
1 FJD1995.69000 MGA
5 FJD9978.45000 MGA
10 FJD19956.90000 MGA
20 FJD39913.80000 MGA
50 FJD99784.50000 MGA
100 FJD199569.00000 MGA
250 FJD498922.50000 MGA
500 FJD997845.00000 MGA
1000 FJD1995690.00000 MGA
2000 FJD3991380.00000 MGA
5000 FJD9978450.00000 MGA
10000 FJD19956900.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار فيجي
1 MGA0.00050 FJD
5 MGA0.00251 FJD
10 MGA0.00501 FJD
20 MGA0.01002 FJD
50 MGA0.02505 FJD
100 MGA0.05011 FJD
250 MGA0.12527 FJD
500 MGA0.25054 FJD
1000 MGA0.50108 FJD
2000 MGA1.00216 FJD
5000 MGA2.50540 FJD
10000 MGA5.01079 FJD