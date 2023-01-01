بير إثيوبي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل ETB إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٬٣٢٨٫٢٨ ars

1.00000 ETB = 6.32828 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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ETB إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 ARS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066288.51971.439741.664770.9643518.2159
1GBP1.1533411.2296102.0861.660391.91991.1122221.0076
1USD0.93790.813273183.02351.350351.56140.904417.0849
1INR0.01129690.009795690.012044810.01626470.01880670.01089330.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Argentine Peso
1 ETB6.32828 ARS
5 ETB31.64140 ARS
10 ETB63.28280 ARS
20 ETB126.56560 ARS
50 ETB316.41400 ARS
100 ETB632.82800 ARS
250 ETB1582.07000 ARS
500 ETB3164.14000 ARS
1000 ETB6328.28000 ARS
2000 ETB12656.56000 ARS
5000 ETB31641.40000 ARS
10000 ETB63282.80000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / البر الإثيوبي
1 ARS0.15802 ETB
5 ARS0.79010 ETB
10 ARS1.58021 ETB
20 ARS3.16042 ETB
50 ARS7.90105 ETB
100 ARS15.80210 ETB
250 ARS39.50525 ETB
500 ARS79.01050 ETB
1000 ARS158.02100 ETB
2000 ARS316.04200 ETB
5000 ARS790.10500 ETB
10000 ARS1580.21000 ETB