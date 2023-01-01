جنيه مصري إلى كولون سلفادوري

تحويل EGP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
283.10 svc

1.00000 EGP = 0.28310 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

EGP إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / كولون سلفادوري
1 EGP0.28310 SVC
5 EGP1.41549 SVC
10 EGP2.83098 SVC
20 EGP5.66196 SVC
50 EGP14.15490 SVC
100 EGP28.30980 SVC
250 EGP70.77450 SVC
500 EGP141.54900 SVC
1000 EGP283.09800 SVC
2000 EGP566.19600 SVC
5000 EGP1415.49000 SVC
10000 EGP2830.98000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / جنيه مصري
1 SVC3.53235 EGP
5 SVC17.66175 EGP
10 SVC35.32350 EGP
20 SVC70.64700 EGP
50 SVC176.61750 EGP
100 SVC353.23500 EGP
250 SVC883.08750 EGP
500 SVC1766.17500 EGP
1000 SVC3532.35000 EGP
2000 SVC7064.70000 EGP
5000 SVC17661.75000 EGP
10000 SVC35323.50000 EGP