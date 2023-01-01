جنيه مصري إلى سول بيروفي

تحويل EGP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
120.40 pen

1.00000 EGP = 0.12040 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Peruvian Nuevo Sol
1 EGP0.12040 PEN
5 EGP0.60198 PEN
10 EGP1.20396 PEN
20 EGP2.40792 PEN
50 EGP6.01980 PEN
100 EGP12.03960 PEN
250 EGP30.09900 PEN
500 EGP60.19800 PEN
1000 EGP120.39600 PEN
2000 EGP240.79200 PEN
5000 EGP601.98000 PEN
10000 EGP1203.96000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / جنيه مصري
1 PEN8.30592 EGP
5 PEN41.52960 EGP
10 PEN83.05920 EGP
20 PEN166.11840 EGP
50 PEN415.29600 EGP
100 PEN830.59200 EGP
250 PEN2076.48000 EGP
500 PEN4152.96000 EGP
1000 PEN8305.92000 EGP
2000 PEN16611.84000 EGP
5000 PEN41529.60000 EGP
10000 PEN83059.20000 EGP