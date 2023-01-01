دينار جزائري إلى سول بيروفي

تحويل DZD إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٧٫١٢ pen

1.00000 DZD = 0.02712 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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DZD إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.064788.44371.437821.66230.965318.1925
1GBP1.153811.22845102.0461.658961.917951.1137620.9905
1USD0.939250.814034183.06911.350451.561280.906517.087
1INR0.01130660.009799480.012038210.01625690.0187950.01091260.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Peruvian Nuevo Sol
1 DZD0.02712 PEN
5 DZD0.13558 PEN
10 DZD0.27116 PEN
20 DZD0.54232 PEN
50 DZD1.35581 PEN
100 DZD2.71162 PEN
250 DZD6.77905 PEN
500 DZD13.55810 PEN
1000 DZD27.11620 PEN
2000 DZD54.23240 PEN
5000 DZD135.58100 PEN
10000 DZD271.16200 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Algerian Dinar
1 PEN36.87830 DZD
5 PEN184.39150 DZD
10 PEN368.78300 DZD
20 PEN737.56600 DZD
50 PEN1843.91500 DZD
100 PEN3687.83000 DZD
250 PEN9219.57500 DZD
500 PEN18439.15000 DZD
1000 PEN36878.30000 DZD
2000 PEN73756.60000 DZD
5000 PEN184391.50000 DZD
10000 PEN368783.00000 DZD