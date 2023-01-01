10 آلاف سول بيروفي إلى دينار جزائري

تحويل PEN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pen
٣٦٠٬٢٩٥ dzd

1.00000 PEN = 36.02950 DZD

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Algerian Dinar
1 PEN36.02950 DZD
5 PEN180.14750 DZD
10 PEN360.29500 DZD
20 PEN720.59000 DZD
50 PEN1801.47500 DZD
100 PEN3602.95000 DZD
250 PEN9007.37500 DZD
500 PEN18014.75000 DZD
1000 PEN36029.50000 DZD
2000 PEN72059.00000 DZD
5000 PEN180147.50000 DZD
10000 PEN360295.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Peruvian Nuevo Sol
1 DZD0.02776 PEN
5 DZD0.13878 PEN
10 DZD0.27755 PEN
20 DZD0.55510 PEN
50 DZD1.38776 PEN
100 DZD2.77551 PEN
250 DZD6.93878 PEN
500 DZD13.87755 PEN
1000 DZD27.75510 PEN
2000 DZD55.51020 PEN
5000 DZD138.77550 PEN
10000 DZD277.55100 PEN