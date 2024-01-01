Cezayir dinarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile DZD → PEN çevirin

1.000 dzd
27,53 pen

1,000 DZD = 0,02753 PEN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Peru Nuevo Solü
1 DZD0,02753 PEN
5 DZD0,13763 PEN
10 DZD0,27526 PEN
20 DZD0,55053 PEN
50 DZD1,37632 PEN
100 DZD2,75264 PEN
250 DZD6,88160 PEN
500 DZD13,76320 PEN
1000 DZD27,52640 PEN
2000 DZD55,05280 PEN
5000 DZD137,63200 PEN
10000 DZD275,26400 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Cezayir Dinarı
1 PEN36,32880 DZD
5 PEN181,64400 DZD
10 PEN363,28800 DZD
20 PEN726,57600 DZD
50 PEN1.816,44000 DZD
100 PEN3.632,88000 DZD
250 PEN9.082,20000 DZD
500 PEN18.164,40000 DZD
1000 PEN36.328,80000 DZD
2000 PEN72.657,60000 DZD
5000 PEN181.644,00000 DZD
10000 PEN363.288,00000 DZD