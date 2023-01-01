دينار جزائري إلى لاري جورجي

تحويل DZD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٩٫٥٩ gel

1.00000 DZD = 0.01959 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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DZD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065288.51281.437861.662690.96618.196
1GBP1.1537411.22905102.1281.659031.918441.1145120.9949
1USD0.93880.813637183.0951.349851.560910.9067517.0822
1INR0.01129780.009791640.012034410.01624470.01878470.01091220.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / لاري جورجي
1 DZD0.01959 GEL
5 DZD0.09796 GEL
10 DZD0.19591 GEL
20 DZD0.39183 GEL
50 DZD0.97957 GEL
100 DZD1.95914 GEL
250 DZD4.89785 GEL
500 DZD9.79570 GEL
1000 DZD19.59140 GEL
2000 DZD39.18280 GEL
5000 DZD97.95700 GEL
10000 DZD195.91400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Algerian Dinar
1 GEL51.04290 DZD
5 GEL255.21450 DZD
10 GEL510.42900 DZD
20 GEL1020.85800 DZD
50 GEL2552.14500 DZD
100 GEL5104.29000 DZD
250 GEL12760.72500 DZD
500 GEL25521.45000 DZD
1000 GEL51042.90000 DZD
2000 GEL102085.80000 DZD
5000 GEL255214.50000 DZD
10000 GEL510429.00000 DZD