Алжирские динары в грузинские лари

Сконвертируйте DZD в GEL по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₾0,02043 GEL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к GEL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GEL
1 DZD в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02060,0207
Низкий0,02040,0200
В среднем0,02050,0204
Изменение-0.26%2.05%
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Соотношение 1 DZD к GEL

За последние 30 дней максимальный курс DZD к GEL составил 0,0206, а минимальный — 0,0204. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0205. Изменение курса DZD к GEL в процентном соотношении составило -0.26.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к GEL составил 0,0207, а минимальный — 0,0200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0204. Изменение курса DZD к GEL в процентном соотношении составило 2.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Грузинский лари
1 DZD0,02043 GEL
5 DZD0,10215 GEL
10 DZD0,20429 GEL
20 DZD0,40859 GEL
50 DZD1,02147 GEL
100 DZD2,04293 GEL
250 DZD5,10733 GEL
500 DZD10,21465 GEL
1000 DZD20,42930 GEL
2000 DZD40,85860 GEL
5000 DZD102,14650 GEL
10000 DZD204,29300 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Алжирский динар
1 GEL48,94920 DZD
5 GEL244,74600 DZD
10 GEL489,49200 DZD
20 GEL978,98400 DZD
50 GEL2 447,46000 DZD
100 GEL4 894,92000 DZD
250 GEL12 237,30000 DZD
500 GEL24 474,60000 DZD
1000 GEL48 949,20000 DZD
2000 GEL97 898,40000 DZD
5000 GEL244 746,00000 DZD
10000 GEL489 492,00000 DZD