بيزو دومنيكاني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل DOP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
137.72 hkd

1.00000 DOP = 0.13772 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:49 UTC
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DOP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066188.6191.43871.664870.964518.2263
1GBP1.1527411.22895102.1561.658471.919181.1118221.0104
1USD0.9380.813703183.12451.34951.561650.9047517.0962
1INR0.01128430.009788960.012030110.01623470.01878680.01088430.20567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار هونغ كونغ
1 DOP0.13772 HKD
5 DOP0.68860 HKD
10 DOP1.37719 HKD
20 DOP2.75438 HKD
50 DOP6.88595 HKD
100 DOP13.77190 HKD
250 DOP34.42975 HKD
500 DOP68.85950 HKD
1000 DOP137.71900 HKD
2000 DOP275.43800 HKD
5000 DOP688.59500 HKD
10000 DOP1377.19000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / البيزو الدومينيكي
100 HKD726.11800 DOP
200 HKD1452.23600 DOP
300 HKD2178.35400 DOP
500 HKD3630.59000 DOP
1000 HKD7261.18000 DOP
2000 HKD14522.36000 DOP
2500 HKD18152.95000 DOP
3000 HKD21783.54000 DOP
4000 HKD29044.72000 DOP
5000 HKD36305.90000 DOP
10000 HKD72611.80000 DOP
20000 HKD145223.60000 DOP