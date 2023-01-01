Turkmenistani Manat (TMT)

اسم العملة

Turkmenistani Manat

رمز العملة

T

سعر الصرف TMT

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من TMT0.286120.268840.2322023.7268042.4678027.475000.444955.40063
إلى TMT3.495003.719734.306710.042150.023550.036402.247460.18516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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