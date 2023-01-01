Turkmenistani Manat (TMT)
اسم العملة
Turkmenistani Manat
رمز العملة
T
سعر الصرف TMT
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من TMT
|0.28612
|0.26884
|0.23220
|23.72680
|42.46780
|27.47500
|0.44495
|5.40063
|إلى TMT
|3.49500
|3.71973
|4.30671
|0.04215
|0.02355
|0.03640
|2.24746
|0.18516
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.