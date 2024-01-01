土庫曼馬納特 (TMT)

貨幣名稱

土庫曼馬納特

T

TMT 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從TMT0.28571 0.26714 0.22880 23.83460 45.08290 26.25150 0.43741 5.37457
至TMT3.50000 3.74343 4.37063 0.04196 0.02218 0.03809 2.28620 0.18606

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比較匯率

土庫曼斯坦馬納特兌各國貨幣匯率