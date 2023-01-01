Rwandan Franc (RWF)

اسم العملة

Rwandan Franc

R₣

سعر الصرف RWF

 USD EUR CAD GBP SGD AUD ZAR INR
من RWF0.00081 0.00074 0.00110 0.00064 0.00108 0.00122 0.01506 0.06727
إلى RWF1238.91000 1357.23000 909.29200 1564.99000 926.70400 818.54800 66.40600 14.86480

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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