Rwandan Franc (RWF)
اسم العملة
Rwandan Franc
رمز العملة
R₣
سعر الصرف RWF
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|SGD
|AUD
|ZAR
|INR
|من RWF
|0.00081
|0.00074
|0.00110
|0.00064
|0.00108
|0.00122
|0.01506
|0.06727
|إلى RWF
|1238.91000
|1357.23000
|909.29200
|1564.99000
|926.70400
|818.54800
|66.40600
|14.86480
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.