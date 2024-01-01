Руандийский франк (RWF)
Название валюты
Руандийский франк
Символ валюты
R₣
Обменный курс для RWF
|USD
|EUR
|CAD
|GBP
|SGD
|AUD
|ZAR
|INR
|Из RWF
|0.00076
|0.00070
|0.00104
|0.00059
|0.00102
|0.00113
|0.01385
|0.06375
|В RWF
|1311.96000
|1432.92000
|958.93000
|1702.99000
|978.01600
|883.73600
|72.20120
|15.68730
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