Руандийский франк (RWF)

Название валюты

Руандийский франк

R₣

Обменный курс для RWF

 USD EUR CAD GBP SGD AUD ZAR INR
Из RWF0.00076 0.00070 0.00104 0.00059 0.00102 0.00113 0.01385 0.06375
В RWF1311.96000 1432.92000 958.93000 1702.99000 978.01600 883.73600 72.20120 15.68730

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