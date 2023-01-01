Руандийские франки в ганские седи

Сконвертируйте RWF в GHS по реальному обменному курсу

1 000 rwf
9,45 ghs

1.00000 RWF = 0.00945 GHS

Среднерыночный курс в 5:48 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RWF к GHS

1 мин. назад 1 RWF → 0 GHS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86041.074489.10541.456891.676130.958318.5176
1GBP1.1622511.2487103.5611.693241.948051.1137821.5217
1USD0.930750.800833182.9351.3561.560060.891917.2353
1INR0.01122270.009656150.012057610.01635020.01881070.01075420.207817

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из руандийских франков в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RWF из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RWF в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for руандийский франк

RWF в USD

RWF в EUR

RWF в CAD

RWF в GBP

RWF в SGD

RWF в AUD

RWF в ZAR

RWF в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Руандийский франк / Ганский седи
1 RWF0.00945 GHS
5 RWF0.04727 GHS
10 RWF0.09454 GHS
20 RWF0.18909 GHS
50 RWF0.47272 GHS
100 RWF0.94544 GHS
250 RWF2.36360 GHS
500 RWF4.72720 GHS
1000 RWF9.45441 GHS
2000 RWF18.90882 GHS
5000 RWF47.27205 GHS
10000 RWF94.54410 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Руандийский франк
1 GHS105.77100 RWF
5 GHS528.85500 RWF
10 GHS1057.71000 RWF
20 GHS2115.42000 RWF
50 GHS5288.55000 RWF
100 GHS10577.10000 RWF
250 GHS26442.75000 RWF
500 GHS52885.50000 RWF
1000 GHS105771.00000 RWF
2000 GHS211542.00000 RWF
5000 GHS528855.00000 RWF
10000 GHS1057710.00000 RWF