Руандийские франки в шведские кроны

Сконвертируйте RWF в SEK по реальному обменному курсу

1 000 rwf
9,30 sek

1.00000 RWF = 0.00930 SEK

Среднерыночный курс в 5:55 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RWF к SEK

1 мин. назад 1 RWF → 0 SEK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.074389.08741.457181.676760.958218.5242
1GBP1.1619111.24825103.5121.693131.948261.1133421.5236
1USD0.930850.801122182.9261.35641.560790.891917.243
1INR0.01122490.009660680.012058910.01635680.01882150.01075540.207932

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из руандийских франков в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RWF из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RWF в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for руандийский франк

RWF в USD

RWF в EUR

RWF в CAD

RWF в GBP

RWF в SGD

RWF в AUD

RWF в ZAR

RWF в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Руандийский франк / Шведская крона
1 RWF0.00930 SEK
5 RWF0.04649 SEK
10 RWF0.09298 SEK
20 RWF0.18596 SEK
50 RWF0.46489 SEK
100 RWF0.92979 SEK
250 RWF2.32447 SEK
500 RWF4.64893 SEK
1000 RWF9.29786 SEK
2000 RWF18.59572 SEK
5000 RWF46.48930 SEK
10000 RWF92.97860 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Руандийский франк
1 SEK107.55200 RWF
5 SEK537.76000 RWF
10 SEK1075.52000 RWF
20 SEK2151.04000 RWF
50 SEK5377.60000 RWF
100 SEK10755.20000 RWF
250 SEK26888.00000 RWF
500 SEK53776.00000 RWF
1000 SEK107552.00000 RWF
2000 SEK215104.00000 RWF
5000 SEK537760.00000 RWF
10000 SEK1075520.00000 RWF