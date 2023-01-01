كولون كوستاريكي إلى دولار كندي

تحويل CRC إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢٫٥٣ cad

1.00000 CRC = 0.00253 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:29 UTC
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CRC إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0658588.60391.438261.662010.9643518.1941
1GBP1.1550711.23115102.3451.661311.919771.1138921.0157
1USD0.938250.812249183.12981.34941.559330.904817.07
1INR0.01128620.009770850.012029410.01623240.01875780.01088420.205342

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار كندي
1 CRC0.00253 CAD
5 CRC0.01265 CAD
10 CRC0.02530 CAD
20 CRC0.05060 CAD
50 CRC0.12651 CAD
100 CRC0.25301 CAD
250 CRC0.63253 CAD
500 CRC1.26505 CAD
1000 CRC2.53010 CAD
2000 CRC5.06020 CAD
5000 CRC12.65050 CAD
10000 CRC25.30100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / كوستاريكا كولوين
1 CAD395.24100 CRC
5 CAD1976.20500 CRC
10 CAD3952.41000 CRC
20 CAD7904.82000 CRC
50 CAD19762.05000 CRC
100 CAD39524.10000 CRC
250 CAD98810.25000 CRC
500 CAD197620.50000 CRC
1000 CAD395241.00000 CRC
2000 CAD790482.00000 CRC
5000 CAD1976205.00000 CRC
10000 CAD3952410.00000 CRC