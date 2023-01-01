دولار بليزي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل BZD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٤٠٠٫٧٣ shp

1.00000 BZD = 0.40073 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BZD إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065288.55811.437591.660610.965518.1819
1GBP1.1555411.2309102.3341.661221.918931.1156721.0102
1USD0.93880.812414183.13751.34961.558970.906417.069
1INR0.0112920.009771930.012028310.01623330.01875170.01090240.20531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

BZD إلى USD

BZD إلى ZAR

BZD إلى CAD

BZD إلى INR

BZD إلى SGD

BZD إلى GBP

BZD إلى AUD

BZD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / جنيه سانت هيلانة
1 BZD0.40073 SHP
5 BZD2.00366 SHP
10 BZD4.00731 SHP
20 BZD8.01462 SHP
50 BZD20.03655 SHP
100 BZD40.07310 SHP
250 BZD100.18275 SHP
500 BZD200.36550 SHP
1000 BZD400.73100 SHP
2000 BZD801.46200 SHP
5000 BZD2003.65500 SHP
10000 BZD4007.31000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / دولار بليز
1 SHP2.49544 BZD
5 SHP12.47720 BZD
10 SHP24.95440 BZD
20 SHP49.90880 BZD
50 SHP124.77200 BZD
100 SHP249.54400 BZD
250 SHP623.86000 BZD
500 SHP1247.72000 BZD
1000 SHP2495.44000 BZD
2000 SHP4990.88000 BZD
5000 SHP12477.20000 BZD
10000 SHP24954.40000 BZD