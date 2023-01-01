دولار برمودي إلى كرونة نروجية

تحويل BMD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٠٬٨١٧ nok

1.00000 BMD = 10.81700 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BMD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36591.434791.65910.957118.2122
1GBP1.1584811.2319102.3681.662141.921991.1087821.098
1USD0.94040.811754183.09751.349251.560180.917.1264
1INR0.01131660.00976870.012034110.0162370.01877530.01083070.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / كروني نرويجي
1 BMD10.81700 NOK
5 BMD54.08500 NOK
10 BMD108.17000 NOK
20 BMD216.34000 NOK
50 BMD540.85000 NOK
100 BMD1081.70000 NOK
250 BMD2704.25000 NOK
500 BMD5408.50000 NOK
1000 BMD10817.00000 NOK
2000 BMD21634.00000 NOK
5000 BMD54085.00000 NOK
10000 BMD108170.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Bermudan Dollar
1 NOK0.09245 BMD
5 NOK0.46224 BMD
10 NOK0.92447 BMD
20 NOK1.84894 BMD
50 NOK4.62236 BMD
100 NOK9.24471 BMD
250 NOK23.11178 BMD
500 NOK46.22355 BMD
1000 NOK92.44710 BMD
2000 NOK184.89420 BMD
5000 NOK462.23550 BMD
10000 NOK924.47100 BMD