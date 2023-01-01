درام أرميني إلى زلوتي بولندي

تحويل AMD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١١٫٢٤ pln

1.00000 AMD = 0.01124 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:48 UTC
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AMD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.062488.38741.434131.657930.9568518.2077
1GBP1.1586111.23085102.4021.661521.92081.1086221.0947
1USD0.941250.812447183.1961.34991.560550.900617.1383
1INR0.01131380.009765450.012019810.01622550.01875750.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الزلوتي البولندي
1 AMD0.01124 PLN
5 AMD0.05620 PLN
10 AMD0.11240 PLN
20 AMD0.22479 PLN
50 AMD0.56198 PLN
100 AMD1.12397 PLN
250 AMD2.80993 PLN
500 AMD5.61985 PLN
1000 AMD11.23970 PLN
2000 AMD22.47940 PLN
5000 AMD56.19850 PLN
10000 AMD112.39700 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / درام أرمينية
1 PLN88.97030 AMD
5 PLN444.85150 AMD
10 PLN889.70300 AMD
20 PLN1779.40600 AMD
50 PLN4448.51500 AMD
100 PLN8897.03000 AMD
250 PLN22242.57500 AMD
500 PLN44485.15000 AMD
1000 PLN88970.30000 AMD
2000 PLN177940.60000 AMD
5000 PLN444851.50000 AMD
10000 PLN889703.00000 AMD