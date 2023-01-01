درام أرميني إلى لاري جورجي

تحويل AMD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٦٫٩٦ gel

1.00000 AMD = 0.00696 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:42 UTC
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AMD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0621588.36771.433851.658050.9566518.2033
1GBP1.1586811.23075102.3951.661451.921251.1084521.0928
1USD0.94150.812513183.1971.349951.561040.900717.1382
1INR0.01131640.009766130.012019710.01622590.01876310.01082610.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / لاري جورجي
1 AMD0.00696 GEL
5 AMD0.03481 GEL
10 AMD0.06962 GEL
20 AMD0.13923 GEL
50 AMD0.34809 GEL
100 AMD0.69617 GEL
250 AMD1.74043 GEL
500 AMD3.48087 GEL
1000 AMD6.96174 GEL
2000 AMD13.92348 GEL
5000 AMD34.80870 GEL
10000 AMD69.61740 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / درام أرمينية
1 GEL143.64200 AMD
5 GEL718.21000 AMD
10 GEL1436.42000 AMD
20 GEL2872.84000 AMD
50 GEL7182.10000 AMD
100 GEL14364.20000 AMD
250 GEL35910.50000 AMD
500 GEL71821.00000 AMD
1000 GEL143642.00000 AMD
2000 GEL287284.00000 AMD
5000 GEL718210.00000 AMD
10000 GEL1436420.00000 AMD