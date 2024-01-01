Ermeni dramından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile AMD → GEL çevirin

1.000 amd
6,78 gel

1,000 AMD = 0,006785 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Gürcistan Larisi
1 AMD0,00678 GEL
5 AMD0,03392 GEL
10 AMD0,06785 GEL
20 AMD0,13569 GEL
50 AMD0,33923 GEL
100 AMD0,67846 GEL
250 AMD1,69615 GEL
500 AMD3,39231 GEL
1000 AMD6,78461 GEL
2000 AMD13,56922 GEL
5000 AMD33,92305 GEL
10000 AMD67,84610 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ermeni Dramı
1 GEL147,39200 AMD
5 GEL736,96000 AMD
10 GEL1.473,92000 AMD
20 GEL2.947,84000 AMD
50 GEL7.369,60000 AMD
100 GEL14.739,20000 AMD
250 GEL36.848,00000 AMD
500 GEL73.696,00000 AMD
1000 GEL147.392,00000 AMD
2000 GEL294.784,00000 AMD
5000 GEL736.960,00000 AMD
10000 GEL1.473.920,00000 AMD