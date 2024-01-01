5 Gürcistan larisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile GEL → AMD çevirin

1,000₾ GEL = 142,2֏ AMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AMD
1 GEL → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek142,3360144,4170
Düşük140,4430140,4430
Ortalama141,7996142,5303
Değişim-0.06%-1.31%
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1 GEL → AMD istatistikleri

GEL → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 142,3360, en düşük 140,4430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 141,7996 oldu. GEL → AMD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

GEL → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 144,4170, en düşük 140,4430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 142,5303 oldu. GEL → AMD kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ermeni Dramı
1 GEL142,24800 AMD
5 GEL711,24000 AMD
10 GEL1.422,48000 AMD
20 GEL2.844,96000 AMD
50 GEL7.112,40000 AMD
100 GEL14.224,80000 AMD
250 GEL35.562,00000 AMD
500 GEL71.124,00000 AMD
1000 GEL142.248,00000 AMD
2000 GEL284.496,00000 AMD
5000 GEL711.240,00000 AMD
10000 GEL1.422.480,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Gürcistan Larisi
1 AMD0,00703 GEL
5 AMD0,03515 GEL
10 AMD0,07030 GEL
20 AMD0,14060 GEL
50 AMD0,35150 GEL
100 AMD0,70300 GEL
250 AMD1,75750 GEL
500 AMD3,51499 GEL
1000 AMD7,02998 GEL
2000 AMD14,05996 GEL
5000 AMD35,14990 GEL
10000 AMD70,29980 GEL