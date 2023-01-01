250 Ermeni dramından Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile AMD → GEL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ermeni Dramı
|1 GEL
|146.35900 AMD
|5 GEL
|731.79500 AMD
|10 GEL
|1463.59000 AMD
|20 GEL
|2927.18000 AMD
|50 GEL
|7317.95000 AMD
|100 GEL
|14635.90000 AMD
|250 GEL
|36589.75000 AMD
|500 GEL
|73179.50000 AMD
|1000 GEL
|146359.00000 AMD
|2000 GEL
|292718.00000 AMD
|5000 GEL
|731795.00000 AMD
|10000 GEL
|1463590.00000 AMD