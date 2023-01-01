100 Ermeni dramından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile AMD → GEL çevirin

100 amd
0.69 gel

1.00000 AMD = 0.00691 GEL

10:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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AMD → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.053687.66431.421991.650120.966518.6241
1GBP1.1571411.21915101.4391.645431.90941.1183821.5504
1USD0.94910.820244183.20451.349651.566170.9174517.6766
1INR0.01140720.009858160.012018610.01622090.01882310.01102640.212448

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Ermeni dramından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Gürcistan Larisi
1 AMD0.00691 GEL
5 AMD0.03456 GEL
10 AMD0.06912 GEL
20 AMD0.13824 GEL
50 AMD0.34560 GEL
100 AMD0.69120 GEL
250 AMD1.72800 GEL
500 AMD3.45600 GEL
1000 AMD6.91200 GEL
2000 AMD13.82400 GEL
5000 AMD34.56000 GEL
10000 AMD69.12000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ermeni Dramı
1 GEL144.67600 AMD
5 GEL723.38000 AMD
10 GEL1446.76000 AMD
20 GEL2893.52000 AMD
50 GEL7233.80000 AMD
100 GEL14467.60000 AMD
250 GEL36169.00000 AMD
500 GEL72338.00000 AMD
1000 GEL144676.00000 AMD
2000 GEL289352.00000 AMD
5000 GEL723380.00000 AMD
10000 GEL1446760.00000 AMD