5 Ermeni dramından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile AMD → GEL çevirin

5 amd
0,03 gel

1.00000 AMD = 0.00683 GEL

10:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AMD → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864251.053687.65251.421991.650380.966718.6221
1GBP1.1570711.21905101.4171.645291.909541.1185421.5463
1USD0.94910.820311183.19331.349651.566420.917517.6747
1INR0.01140870.00986030.012020210.01622310.01882860.01102850.212453

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Ermeni dramından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Gürcistan Larisi
1 AMD0.00683 GEL
5 AMD0.03416 GEL
10 AMD0.06833 GEL
20 AMD0.13665 GEL
50 AMD0.34163 GEL
100 AMD0.68325 GEL
250 AMD1.70813 GEL
500 AMD3.41626 GEL
1000 AMD6.83252 GEL
2000 AMD13.66504 GEL
5000 AMD34.16260 GEL
10000 AMD68.32520 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ermeni Dramı
1 GEL146.35900 AMD
5 GEL731.79500 AMD
10 GEL1463.59000 AMD
20 GEL2927.18000 AMD
50 GEL7317.95000 AMD
100 GEL14635.90000 AMD
250 GEL36589.75000 AMD
500 GEL73179.50000 AMD
1000 GEL146359.00000 AMD
2000 GEL292718.00000 AMD
5000 GEL731795.00000 AMD
10000 GEL1463590.00000 AMD