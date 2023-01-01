درام أرميني إلى درهم إماراتي

تحويل AMD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٫٥١ aed

1.00000 AMD = 0.00951 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 2:37 UTC
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AMD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.06288.35471.433331.657950.9564518.2013
1GBP1.1588811.2308102.3981.661151.921471.1084121.0943
1USD0.94160.81248183.19651.349651.561160.900617.1387
1INR0.0113180.009765790.012019710.01622240.01876470.0108250.206003

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AMD0.00951 AED
5 AMD0.04754 AED
10 AMD0.09507 AED
20 AMD0.19014 AED
50 AMD0.47535 AED
100 AMD0.95070 AED
250 AMD2.37675 AED
500 AMD4.75351 AED
1000 AMD9.50702 AED
2000 AMD19.01404 AED
5000 AMD47.53510 AED
10000 AMD95.07020 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / درام أرمينية
1 AED105.18500 AMD
5 AED525.92500 AMD
10 AED1051.85000 AMD
20 AED2103.70000 AMD
50 AED5259.25000 AMD
100 AED10518.50000 AMD
250 AED26296.25000 AMD
500 AED52592.50000 AMD
1000 AED105185.00000 AMD
2000 AED210370.00000 AMD
5000 AED525925.00000 AMD
10000 AED1051850.00000 AMD