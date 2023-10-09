罗马尼亚列伊兑至菲律宾比索

按实际汇率将 RON 换算成 PHP

1,000 ron
12,118.40 php

1.00000 RON = 12.11840 PHP

23:13 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
海外消费无隐性费用

RON 兑 PHP 换算表

As of 1 min ago, 1 RON → 0 PHP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.05788.02751.436671.648210.9577519.2544
1GBP1.1580811.22405101.9391.663731.90871.1091522.2974
1USD0.94610.81696183.28051.35921.559330.90618.2161
1INR0.01136010.009809740.012007610.01632070.01872390.01087890.218732

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将罗马尼亚列伊兑换成至菲律宾比索

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择RON作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PHP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示RON兑PHP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 罗马尼亚列伊

RON兑USD

RON兑EUR

RON兑CAD

RON兑AUD

RON兑GBP

RON兑SGD

RON兑CHF

RON兑INR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
罗马尼亚列伊/菲律宾比索汇率
1 RON12.11840 PHP
5 RON60.59200 PHP
10 RON121.18400 PHP
20 RON242.36800 PHP
50 RON605.92000 PHP
100 RON1211.84000 PHP
250 RON3029.60000 PHP
500 RON6059.20000 PHP
1000 RON12118.40000 PHP
2000 RON24236.80000 PHP
5000 RON60592.00000 PHP
10000 RON121184.00000 PHP
菲律宾比索/罗马尼亚列伊汇率
1 PHP0.08252 RON
5 PHP0.41260 RON
10 PHP0.82519 RON
20 PHP1.65038 RON
50 PHP4.12596 RON
100 PHP8.25192 RON
250 PHP20.62980 RON
500 PHP41.25960 RON
1000 PHP82.51920 RON
2000 PHP165.03840 RON
5000 PHP412.59600 RON
10000 PHP825.19200 RON