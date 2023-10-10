土耳其里拉兑至菲律宾比索

按实际汇率将 TRY 换算成 PHP

1000 try
2051.26 php

1.00000 TRY = 2.05126 PHP

3:56 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
在一个账户中持有 40 多种货币

TRY 兑 PHP 换算表

As of 1 min ago, 1 TRY → 0 PHP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0569587.97521.435291.647110.9562519.2275
1GBP1.1578111.22375101.8591.661791.907041.1071622.2618
1USD0.94610.81716183.2351.357951.558360.9046518.1915
1INR0.01136680.009817510.012014210.01631470.01872240.01086860.218556

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将土耳其里拉兑换成至菲律宾比索

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TRY作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PHP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TRY兑PHP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 土耳其里拉

TRY兑USD

TRY兑EUR

TRY兑GBP

TRY兑PKR

TRY兑INR

TRY兑CAD

TRY兑AED

TRY兑EGP

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
土耳其里拉/菲律宾比索汇率
1 TRY2.05126 PHP
5 TRY10.25630 PHP
10 TRY20.51260 PHP
20 TRY41.02520 PHP
50 TRY102.56300 PHP
100 TRY205.12600 PHP
250 TRY512.81500 PHP
500 TRY1025.63000 PHP
1000 TRY2051.26000 PHP
2000 TRY4102.52000 PHP
5000 TRY10256.30000 PHP
10000 TRY20512.60000 PHP
菲律宾比索/土耳其里拉汇率
1 PHP0.48751 TRY
5 PHP2.43752 TRY
10 PHP4.87505 TRY
20 PHP9.75010 TRY
50 PHP24.37525 TRY
100 PHP48.75050 TRY
250 PHP121.87625 TRY
500 PHP243.75250 TRY
1000 PHP487.50500 TRY
2000 PHP975.01000 TRY
5000 PHP2437.52500 TRY
10000 PHP4875.05000 TRY