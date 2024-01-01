10 bin İsviçre frangından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile XPF → OMR çevirin

10.000 xpf
35,041 omr

1,000₣ XPF = 0,003504ر.ع. OMR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00350,0035
Düşük0,00350,0035
Ortalama0,00350,0035
Değişim1.10%1.11%
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1 XPF → OMR istatistikleri

XPF → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0035 oldu. XPF → OMR kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

XPF → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0035 oldu. XPF → OMR kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Umman Riyali
1 XPF0,00350 OMR
5 XPF0,01752 OMR
10 XPF0,03504 OMR
20 XPF0,07008 OMR
50 XPF0,17521 OMR
100 XPF0,35041 OMR
250 XPF0,87603 OMR
500 XPF1,75207 OMR
1000 XPF3,50413 OMR
2000 XPF7,00826 OMR
5000 XPF17,52065 OMR
10000 XPF35,04130 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / CFP Frangı
1 OMR285,37800 XPF
5 OMR1.426,89000 XPF
10 OMR2.853,78000 XPF
20 OMR5.707,56000 XPF
50 OMR14.268,90000 XPF
100 OMR28.537,80000 XPF
250 OMR71.344,50000 XPF
500 OMR142.689,00000 XPF
1000 OMR285.378,00000 XPF
2000 OMR570.756,00000 XPF
5000 OMR1.426.890,00000 XPF
10000 OMR2.853.780,00000 XPF