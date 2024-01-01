CFA Frangı BEAC'den Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile XAF → LKR çevirin

1.000 xaf
512,62 lkr

1.00000 XAF = 0.51262 LKR

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97481.34830.92910.7945021.346651.5358683.0052
1 ZAR0.052701610.07105740.04896540.04187140.07097040.08094224.3745
1 CAD0.74167514.073110.6890970.5892620.9987761.1391161.5629
1 EUR1.076320.42261.4511810.8551251.44941.6530589.3385

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CFA Frangı BEAC'den Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XAF0.51262 LKR
5 XAF2.56308 LKR
10 XAF5.12615 LKR
20 XAF10.25230 LKR
50 XAF25.63075 LKR
100 XAF51.26150 LKR
250 XAF128.15375 LKR
500 XAF256.30750 LKR
1000 XAF512.61500 LKR
2000 XAF1025.23000 LKR
5000 XAF2563.07500 LKR
10000 XAF5126.15000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR1.95078 XAF
5 LKR9.75390 XAF
10 LKR19.50780 XAF
20 LKR39.01560 XAF
50 LKR97.53900 XAF
100 LKR195.07800 XAF
250 LKR487.69500 XAF
500 LKR975.39000 XAF
1000 LKR1950.78000 XAF
2000 LKR3901.56000 XAF
5000 LKR9753.90000 XAF
10000 LKR19507.80000 XAF