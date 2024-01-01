250 Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile LKR → XAF çevirin

250 lkr
503 xaf

1,000Sr LKR = 2,012FCFA XAF

08:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,01252,0554
Düşük1,97501,9750
Ortalama1,99322,0080
Değişim0.00%-1.96%
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1 LKR → XAF istatistikleri

LKR → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0125, en düşük 1,9750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9932 oldu. LKR → XAF kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

LKR → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0554, en düşük 1,9750 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0080 oldu. LKR → XAF kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78383,7411,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,541,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0131,9611,1851,714,694
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR2,01223 XAF
5 LKR10,06115 XAF
10 LKR20,12230 XAF
20 LKR40,24460 XAF
50 LKR100,61150 XAF
100 LKR201,22300 XAF
250 LKR503,05750 XAF
500 LKR1.006,11500 XAF
1000 LKR2.012,23000 XAF
2000 LKR4.024,46000 XAF
5000 LKR10.061,15000 XAF
10000 LKR20.122,30000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XAF0,49696 LKR
5 XAF2,48480 LKR
10 XAF4,96961 LKR
20 XAF9,93922 LKR
50 XAF24,84805 LKR
100 XAF49,69610 LKR
250 XAF124,24025 LKR
500 XAF248,48050 LKR
1000 XAF496,96100 LKR
2000 XAF993,92200 LKR
5000 XAF2.484,80500 LKR
10000 XAF4.969,61000 LKR